Erzurum'da okullar tatil mi, hangi ilçelerde okullar tatil edildi?
Erzurum'da yoğun kar yağışı nedeniyle binlerce vatandaş Erzurum'da okullar tatil mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Erzurum'un üç ilçesinde okullar tatil edilirken Erzurum Valisi Aydın Baruş'tan açıklama geldi.
Erzurum'un Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.
Vali Aydın Baruş, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, kentte kar yağışının etkili olduğunu bildirdi.
Baruş, şunları kaydetti:
"Perşembe günü Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerimizde bulunan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Aynı tarihte hamile ve engelli kamu personelimiz de 1 gün idari izinli sayılacaktır. Diğer ilçelerimize ilişkin kararlar kaymakamlıklarımız tarafından alınacaktır. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum."