Kaza kırım ne demek, kaza kırıma uğradı ne anlama geliyor?

Türkiye güne acı bir haberle uyandı. F-16 uçağı Balıkesir ilinin Karesi ilçesine bağlı Naipli mahallesine düştü ve kaza kırıma uğradı. Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit olurken "Kaza kırım ne demek" sorusu peş peşe gelmeye başladı.

Kaza kırıma uğramak ne demek?

Kaza kırıma uğramak, özellikle havacılıkta kullanılan bir ifadedir ve bir hava aracının (uçak, helikopter vb.) kaza yaparak ciddi şekilde hasar görmesi veya tamamen parçalanması anlamına gelir.