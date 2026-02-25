Kaza kırım ne demek, kaza kırıma uğradı ne anlama geliyor?
Milli Savunma Bakanlığı Balıkesir'de 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının kaza kırıma uğradığını ve Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat olduğunu açıkladı. Türkiye'yi yasan boğan bu acı gelişme sonrası "kaza kırıma uğradı" ifadesi sık sık araştırılmaya başlandı.
Türkiye güne acı bir haberle uyandı. F-16 uçağı Balıkesir ilinin Karesi ilçesine bağlı Naipli mahallesine düştü ve kaza kırıma uğradı. Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit olurken "Kaza kırım ne demek" sorusu peş peşe gelmeye başladı.
Kaza kırıma uğramak ne demek?
Kaza kırıma uğramak, özellikle havacılıkta kullanılan bir ifadedir ve bir hava aracının (uçak, helikopter vb.) kaza yaparak ciddi şekilde hasar görmesi veya tamamen parçalanması anlamına gelir.
