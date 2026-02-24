Kademeli emeklilikte son durum nedir? Kademeli emeklilik çıkacak mı, ne zaman çıkacak?
Kademeli emeklilikte yeni gelişme olup olmadığı her gün sorgulanıyor. Milyonlarca kişi uzmanları yakından takip ederken Ankara kulislerinde konuşulanlar merak ediliyor. Binlerce kişi her gün "Kademeli emeklilik çıkacak mı, ne zaman çıkacak" diye soruyor.
1999-2008 arası işer girenler kademeli emeklilik sistemi istiyor. Konu her gün gündeme gelirken hükümetin nasıl bir adım atacağı heyecanla bekleniyor. Vatandaşlar seslerini duyurmaya devam ederken "Kademeli emeklilik çıkacak mı, ne zaman çıkacak" sorusu art arda geliyor.
Kademeli emeklilikte son durum nedir?
Kademeli emeklilikte bugün de yeni bir gelişme yaşanmadı. Seçim sürecinde hükümetin kanun teklifi vermesi bekleniyor.
Dünya Gazetesi yazarı Özgür Erdursun son yazısında "Yaklaşık olarak 3 milyon 800 bin sigortalıyı çok yakından ilgilendiren kademeli emeklilik seçimlere doğru daha fazla gündem olacaktır" dedi.