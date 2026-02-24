İstanbul TOKİ başvuru sonuçları açıklandı mı, isim listesi ne zaman açıklanacak? İstanbul kura çekimi ne zaman?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekiminde sona geliniyor. Ankara ve İzmir başvuru sonuçları TOKİ tarafından ilan edildi. İstanbul için ise bir duyuru gelmedi. Mega kentte yaşayanlar isim listesini beklerken "İstanbul TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunu yoğun şekilde yöneltiliyor.

İstanbul TOKİ başvuru sonuçları açıklandı mı?

İstanbul 100 bin sosyal konut başvuru sonuçları açıklanmadı. İstanbul'da sonuçların pazartesi günü duyurulması bekleniyor.

Kuranın ise mart ayının ilk haftasında çekilmesi öngörülüyor.