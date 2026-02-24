HURDA TEŞVİK YASASI SON DURUM: Hurda Teşviki Yasası çıkıyor mu?
Otomobil alacaklar uzun süredir Hurda Teşviki Yasası'nı bekliyor. Öte yandan galericiler de piyasanın canlanmasını isterken gözler hükümete çevrilmiş durumda... Her gün konu yakından takip edilirken "Hurda Teşviki Yasası çıkıyor mu" sorusu da hız kesmiyor.
Hurda Teşviki Yasası için umutlu bekleyiş sürüyor. Şubat ayı da bitmek üzere ve gelişme olup olmadığı sıkça araştırılıyor. Hem araç alacaklar hem de otomobil satacaklar "Hurda Teşviki Yasası çıkıyor mu" sorusuna cevap arıyor.
Hurda Teşviki Yasası son durum nedir?
24 Şubat 2026 Salı günü itibarıyla Hurda Teşvik Yasası hala Meclis'e gelmiş değil. Gözler mart ayına çevrilmiş durumda...
Kasım 2024’te sunulan kanun teklifine göre, 25 yaş ve daha üstü araçları geri dönüşüme verenlerin, yerli üretim araçları satın alımında özel tüketim vergisinden muaf tutulması sağlanacak.
Yasanın geçmesi durumunda alınabilecek araçlar şöyle:
Togg T10X
Toyota CH-R
Hyundai Bayon
Hyundai i20
Hyundai i10
Ford Tourneo Custom
Ford E-Transit
Ford Transit
Fiat Fiorino
Fiat Egea Cross
Fiat Egea Transporter