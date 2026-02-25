İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İstanbul'da okullar tatil mi? Kar tatili olan ilçeler

İstanbul’da bu akşam saatlerinden itibaren başlayacak yağışların bazı ilçelerde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde hafif kar şeklinde görülmesi beklendiği açıkladı.

Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre;

İlimizde mevsim normalleri civarında devam eden hava sıcaklıklarının gece saatlerinden itibaren mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altına düşmesiyle birlikte, bu akşam (25.02.2026) saatlerinden sonra il genelinde yağmur şeklinde başlayacak yağışların, sabah saatlerine kadar Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Eyüp, Sultangazi, Çekmeköy, Sancaktepe, Ümraniye, Sarıyer, Beykoz ve Şile ilçelerinde zaman zaman karla karışık yağmur ve yükseklerde hafif kar yağışı şeklinde yağacağı tahmin edilmektedir. Yağışların, yarın (26.02.2026) öğle saatlerinden sonra ilimizi terk edeceği beklenmektedir.