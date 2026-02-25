Cumhurbaşkanı Erdoğan: MEB’in yaptığı doğrudur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir’deki F-16 kazasında şehit olan pilot için taziye dileklerini iletirken, Gazze’de insani yardımların engellenmesine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Ramazan ayına yönelik etkinliklerinin anayasal dayanağı bulunduğunu ve millet tarafından desteklenip olumlu karşılandığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

* Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üssü Komutanlığımızdan kalkan F-16 uçağımız kaza kırıma uğradı ve pilotu şehit oldu. Öncelikle kahraman şehidimiz Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'a Allah'tan rahmet, ailesine sabır, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Gerekli inceleme ve soruşturmalar başlatılmıştır.

* Gazze'de 10 Ekim'de varılan ateşkese ve anlaşmalara rağmen insani yardımların ulaşamaması Ramazan-ı Şerif'i buruk geçirmemize neden oluyor. Aklımız, gönlümüz, dualarımız Filistinli kardeşlerimizde.

"Bu fotoğraf gerçek Türkiye fotoğrafıdır"

* Bu yıl ülkenin her yerinde terennüm edilen ilahilerle manevi hazzı hep birlikte yaşıyoruz. "Kabe'de hacılar hu der Allah" bu ilahiyi 7'den 70'e insanımızın diline ve kalbine nakşeden ülkemizde bestecisinden icracısına kadar tebriklerimi iletiyorum. Okul bahçelerinde bu ilahilere eşlik ettiklerini, coşkuyla Allah lafzını görmek bizi gururlandırdı.

* Bu hasretini çektiğimiz bir iklimdi. Kimse bundan gocunmamalı. Rahatsız olmamalı, kimse tedirgin olmamalı. Bu fotoğraf gerçek Türkiye fotoğrafıdır.

* Milli Eğitim Bakanlığımızın 81 ile gönderdiği Ramazan ayı etkinlikleri Anayasal dayanağı olan etkinliklerdir. Milletimiz genelgeye destek ve vermiş ve olumlu karşılamıştır.

"Türkiye kendi özü ile büyüyecek"

* Kimse azınlık hakları dersi vermeye kalkmasın İnanç özgürlüğü görmek isteyen Türkiye'ye baksın. Türkiye kendi özü ile büyüyecek. Türkiye Yüzyılı'nı kendi değerlerimiz ile inşa edeceğiz. İthal projeleri ile kimse bize parmak sallayamaz.

