İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli oldu

İBB’ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı’nın her ay yayımladığı yaşam maliyeti araştırması açıklandı.

Araştırmaya göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 3,35, bir önceki yılın Aralık ayına göre ise yüzde 72,10 oranında arttı.

Bir önceki yılın kasım ayına göre ise İstanbul’da yaşam maliyetinin yıllık (son 12 ay) artış oranı yüzde 78,48 olarak gerçekleşti.

Kasım ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 47 bin 493 lira olarak hesaplandı. İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre 1537 lira arttı.

Kasımda en çok hangi ürünün fiyatı arttı?

Araştırmaya göre tavuk eti ürünleri yıllık bazda yüzde 113,58 oranında arttı.

Hanelerin sık kullandığı bazı ürünlerin bir önceki yılın kasım ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin yüzde 173,59 artış oranı ile zeytin fiyatlarında yaşandığı görüldü.