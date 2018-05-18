İstanbul'dan dünyaya 'Kudüs' haykırışı

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı öncülüğünde Yenikapı Miting Alanı'nda Filistin halkına destek amacıyla düzenlenen "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingi yoğun bir katılımın gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi için İstanbul’a gelen üye ülkelerin temsilcileri, Yenikapı Miting Alanı’na gelerek vatandaşları selamladı.

Erdoğan: Bizim için Çanakkale neyse Kudüs de odur

Mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kudüs sadece bir şehir değildir. Kudüs bir semboldür, bir imtihandır, Kudüs kıbledir. İlk kıblemizi koruyamazsak son kıblemizin geleceğine güvenle bakamayız” dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:



"İsrail 1947'den beri dilediğini yapıyor, bugün de aynı pervasızlıkla yoluna devam ediyor. Bu gerçekleri görmezden gelemeyiz. İşte ABD'nin aldığı son kararla Kudüs'ün mahremiyetine bir kez daha el uzatıldı. Mescid-i Aksa giderek sıklaşan bir şekilde radikal siyonistlerin çizmeleriyle kirletiliyor. El-Halil Camisi hala işgal altında ve biz Müslümanlar kınamaktan başka bir şey yapmıyoruz, yapamıyoruz."





Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim için Çanakkale neyse Kudüs de odur" dedi.



"Ahlakı olmayan zalimin anladığı tek dil, güçtür güç." diyen Erdoğan, "Şayet tüm dünya, tüm Müslümanlar bir olup bu zulmün karşısına dikilirse, inanın bana sırtını dayadığı lobilerin desteği tek başına İsrail'in pervasızlıklarını sürdürmesine yeterli olmaz." ifadesini kullandı.



Erdoğan, "Açık konuşacağım; Müslümanlar aralarındaki çatışmalarda, çekişmelerde, ihtilaflarda birbirlerine ne kadar şedidse, ne kadar tahammülsüzse hatta ne kadar vicdansızsa, hasımlarına karşı da o derece pısırık, cesaretsiz, korkak bir görüntü içindedir." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail halkını da yönetimlerinin kendilerini sürüklediği felakete karşı harekete geçmeye davet ediyoruz." ifadesini kullandı.



Erdoğan, "Yönetimin terör örgütleri konusunda olduğu gibi terör devleti İsrail hususunda attığı adımların bir gün geri dönüp Amerika'yı vurması da kaçınılmazdır. Bu vesileyle Amerikan halkına da yönetimin yanlışları konusunda seslerini yükseltmesi çağrısı yapıyorum." dedi.



"Türkiye hem diplomatik kanalları çalıştırarak, hem de attığı somut adımlarla Kudüs ve Filistin meselesi konusundaki duruşunu hep göstermiş bir ülkedir." diyen Erdoğan, şunları söyledi:



"Son gelişmelerin ardından da tavrımızı açık bir şekilde ortaya koyduk. İsrail'in en çok hedef aldığı ülkenin Türkiye, en çok hedef aldığı liderin şahsım olması bu tavrın doğruluğunu ve etkisini göstermektedir. Tabi eğer oradaki şahıs beni hedef alıyorsa, doğru yoldayım ama biz bir şeye inanıyoruz, biz biliyoruz ki la galibe illallah, galip olan ancak Allah'tır. İstediğin kadar elinde nükleer silahın olsun, istediğin kadar elinde kimsede olmayan silahların olsun. Aslolan Rabbimin silahıdır."



Yıldırım: Filistin Türkiye'nin meselesidir

Başbakan Binali Yıldırım mitingde yaptığı konuşmada şunları ifade etti: “Abluka altındaki Gazze sınırında insanlığın kalbine nişan alınmış ve 60 dan fazla kardeşimiz şehit edilmiş, 3 binden fazla yaralanmıştır. İsrail’in uyguladığı bu şiddetin adı soykırımdır, etnik temizliktir. Bu alçak katliamın Amerika nın gözü önünde ve kontrolünde gerçekleşmiş olması da ayrı bir vahim durumdur. Hem bölgesel hem küresel barış adına son derece vahimdir. Amerika Başkanı, binlerce Filistin'in kurşunlanmasını adeta keyifle temaşa etmiştir.İsrail'in uluslararası hukuku ayak altına alarak, Amerika'nın seyretmesini asla ve asla bu bölge unutmayacaktır. Bu vicdansız eylemden dolayı hepsine yazıklar olsun, yuh olsun.

Meşru ve barışçı gösteri yapan savunmasız çocukların, kadınların, gençlerin üzerine kurşun yağdırdılar. Bunu yapanlar, buradan, Yenikapı Meydanı’ndan ilan ediyorum tarih önünde sorumludur ve hesabını mutlaka vereceklerdir. Vahim bir yanlışa imza atarak büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan Amerikan yönetimi ve başkanı da aynı şekilde bu zulme ortak olmuştur. Amerika Başkanı, binlerce Filistin in kurşunlanmasını adeta keyifle temaşa etmiştir.”



Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah ise mitingde yaptığı konuşmada, “Türkiye tarihte olduğu gibi yine aynı rolü, büyük bir azimle yürütmektedir ve bütün dünyanın sesi, insanlığın vicdanı olmaya devam etmektedir. İşte bunu burada bizler Filistin davasına bağlılığıyla görmekteyiz ve Kudüs meselesine olan ilgisiyle bir daha müşahede etmekteyiz”

dedi.



Bahçeli: Alayına yazıklar olsun

Filistin halkına destek amacıyla düzenlenen mitingde kürsüye çıkan MHP lideri Devlet Bahçeli, Kudüs’ün İslam’ın yanı sıra Türklüğün de derin izlerini taşıdığını söyledi. Bahçeli, “Kudüs imanımızın iftiharıdır, itibarıdır. Nitekim gitti demekle gitmez, düştü demekle düşmez, İsrail’in başkenti demekle bu tartı, bu sıkleti çekmez, çekemez” dedi.

MHP lideri Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü: “Kudüs’te haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik hakimdir. Efendimizin müşerref olduğu, İsra ve Miraç mucizesinin onuru, ilk kıblemizin ebedi ve ezeli şehri, zalimlerin odağındadır. Zulüm karşısında sessiz kalan, dilsiz şeytandır. Şiddete tepkisiz kalmayacağız. Zulme seyirci olmayacağız. Müslüman Türk milleti olarak dilsiz şeytanlığı ayaklarımızın altına alıp ezip geçeceğiz.”

Bölgenin adeta barut fıçısı, fitili tutuşturulmuş bomba gibi olduğunu ifade eden Bahçeli, “Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak tanınmasından sonra bölgede barış ve iş birliğinden akıl sağlığı yerinde olan hiç kimse bahsedemeyecektir. Siyonizmin lobi çalışması, Trump’ın densizliği, Netanyahu’nun cani politikaları zehirli meyvesini vermiştir. Gazze’de insanlık suçu işlenmiştir. İsrail’i ve zulmünü lanetliyorum, ABD’yi ve hunhar politikalarını kınıyorum” dedi.



MHP Genel Başkanı, Filistin halkına yapılan zulme cılız ses çıkaran İslam ülkelerini de eleştirerek “Hani Riyad? hangi delikte Abu Dabi? nereye kayboldu Kahire? Malum o İslam

ülkeleri kaçak güreşiyor, Kudüs’ü anmadan Filistin davasına temas etmeden İsrail ve ABD’yi ağızlarına almadan cılız kınama mesajlarıyla durumu kurtarmaya çalışıyorlar. Alayına yazıklar olsun. Alayına yuh olsun” diye konuştu.