İstanbulkart ve İstanbulkart Mobil uluslararası ödül aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELBİM AŞ, genişleyen coğrafyası ve artan nüfusu ile dünyanın sayılı metropolleri arasında yer alan İstanbul’da, akıllı şehirler ve yenilikçi kentsel mobilite çözümleri alanında önemli başarılara imza atmaya devam ediyor.

Sürdürülebilir ve kapsamlı şehirlerin oluşmasına destek olmak için çalışan BELBİM AŞ, uluslararası prestije sahip Stevie Ödüllerinde, International Business Awards’ta (IBA) “Yılın Şirketi” kategorisinde Finansal Hizmetler alanında Bronz Madalya sahibi oldu. Yılın Şirketi ödülünü, BELBİM AŞ Genel Müdürü Nihat Narin ve Pazarlama ve Müşteri Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Ceyda Ünal, 13 Ekim’de İtalya’nın Roma şehrinde düzenlenen ödül töreniyle aldı.

BELBİM AŞ Genel Müdürü ve İBB İştirakler Teknoloji Grup Başkanı Nihat Narin ödül töreninde yaptığı konuşmasında, 23 milyon aktif kullanıcıya sahip İstanbulkart ile gerçekleştirdiği stratejik dönüşümden bahsetti. Narin sözlerine, “Alınan bu ödül, markamızın geçirdiği dönüşüm sürecini ve İstanbulkart, İstanbulkart Mobil ile megakent İstanbul’da sunduğumuz hizmetleri global ölçekte anlatma fırsatı vermektedir. İBB’nin benimsediği genç, dinamik bakış açısı ve akıllı şehir vizyonuyla, kullandığımız teknolojileri kullanıcı dostu hale büründürmek adına örnek teşkil eden projeler geliştiriyoruz. Bu ödül BELBİM’in marka itibarını ve prestijini artırırken bize uluslararası arenada iş birlikleri sağlama şansı da verecektir. İstanbullulara ödüllü hizmetler sunmaktan ve İstanbulkart’ı bir dünya markası haline getirecek olmaktan son derece mutluyuz” diye devam etti.