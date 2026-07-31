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İstanbullular dikkat! 6 metro hattının çalışma saatleri uzatıldı

Metro İstanbul, 1-16 Ağustos tarihleri arasında Yenikapı'da düzenlenecek 5. İstanbul Festivali nedeniyle 6 metro hattında sefer saatlerini uzattı. Düzenleme kapsamında belirli günler hariç son seferler saat 00.30'a kadar devam edecek.

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İstanbullular dikkat! 6 metro hattının çalışma saatleri uzatıldı

Metro İstanbul, 1-16 Ağustos tarihleri arasında Yenikapı FestivalPark Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilecek 5. İstanbul Festivali kapsamında bazı metro hatlarında sefer saatlerini uzatma kararı aldı.

Yapılan açıklamada 3 ve 10 Ağustos hariç olmak üzere festival süresince M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Sultanbeyli ve M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü metro hatlarında son sefer saati 00.30 olarak uygulanacak.

Metro İstanbul ayrıca, M4 ve M5 hatlarında işletilecek trenlerin, yolcuların aktarma yapabilmesi amacıyla Marmaray'ın son seferini karşılayacak şekilde planlandığını duyurdu.

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Kaynak: HABER MERKEZİ
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