İstanbullular dikkat! 6 metro hattının çalışma saatleri uzatıldı

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Metro İstanbul, 1-16 Ağustos tarihleri arasında Yenikapı FestivalPark Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilecek 5. İstanbul Festivali kapsamında bazı metro hatlarında sefer saatlerini uzatma kararı aldı.

Yapılan açıklamada 3 ve 10 Ağustos hariç olmak üzere festival süresince M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Sultanbeyli ve M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü metro hatlarında son sefer saati 00.30 olarak uygulanacak.

Metro İstanbul ayrıca, M4 ve M5 hatlarında işletilecek trenlerin, yolcuların aktarma yapabilmesi amacıyla Marmaray'ın son seferini karşılayacak şekilde planlandığını duyurdu.