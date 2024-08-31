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İstanbullular dikkat! Meteoroloji'nin ardından AKOM'dan da uyarı: Kuvvetli geliyor, saat verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı da (AKOM) İstanbul için alarm verdi. AKOM'dan megakent için yapılan saatli uyarıda sabah saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. İstanbul'da 4 Eylül'e kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

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İstanbul için peş peşe uyarılar gelmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaparken özellikle Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece ilçelerine dikkat çekti. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AKOM'dan İstanbul'a saatli uyarı

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından AKOM'dan da açıklama geldi. AKOM, İstanbul genelinde akşam saatlerine kadar aralıklarla gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını belirtti. 

AKOM’un açıklamasında, “İstanbul’da güne 24 derece civarında seyreden hava sıcaklıkları ile birlikte gök gürültülü sağanak yağmur ile başlandı. Sabah saatlerinde başlayan yağışlar akşam saatlerine kadar aralıklarla sürecek. İstanbul il genelinde yerel kuvvetli olması beklenirken, sıcaklıklar ise 29 derece civarında seyredecek” ifadelerine yer verildi.

4 Eylül’e kadar sürecek

İstanbul'da 4 Eylül'e kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması beklenirken yağışların bölgesel olarak kısa süreli kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor. Öte yandan, hava sıcaklıklarının 6 Eylül'e kadar mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

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