  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. İstanbullular dikkat! Yenikapı-Kirazlı metro hattında çalışma 5 Ağustos'a kadar sürecek
Takip Et

İstanbullular dikkat! Yenikapı-Kirazlı metro hattında çalışma 5 Ağustos'a kadar sürecek

Yenikapı-Kirazlı metro hattında yapılacak ray bakım çalışmaları nedeniyle 5 Ağustos'a kadar 22.00-00.00 saatlerinde Otogar-Kirazlı arasındaki seferler gecikmeli yapılacak.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda ray bakım çalışması yapılacağı belirtildi.

Duyuruda, çalışmalar nedeniyle bugünden itibaren 5 Ağustos'a kadar 22.00-00.00 saatlerinde Otogar-Kirazlı arasındaki seferlerin gecikmeli yapılacağı, saat 06.00 itibarıyla seferlerin normale döneceği kaydedildi.

 