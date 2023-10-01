İstanbul'u sağanak vurdu
İstanbul'un birçok kesiminde sabah saatlerinde yağışlı hava etkili oldu.
Haber Merkezi
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Sabah 05.00 sıralarında kentin kuzey kesimlerinde başlayan sağanak Anadolu Yakası’nın tamamında aralıklı olarak etkisini sürdürüyor.
Yağış özellikle Ümraniye, Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe ilçeleri başta olmak üzere etkili oluyor.
Öte yandan Avrupa Yakası'nda Bahçelievler ilçesinde de sağanak etkili oldu.
İBB trafik uygulamasına göre kent geneli yoğunluk 06.30 itibarıyla yüzde 18 olarak ölçüldü.