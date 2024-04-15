İstanbul'un barajlarında doluluk yüksek seviyede

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su doluluk oranı yaklaşık bir aydır aynı seviyelerde seyrediyor. Bugün itibarıyla barajlardaki doluluk oranı yüzde 81,29 ölçüldü.

Su miktarı; Istrancalar'da yüzde 42,89, Terkos'ta yüzde 86,19, Sazlıdere'de yüzde 60,27, Alibey'de yüzde 66,63, Büyükçekmece'de yüzde 76,03, Ömerli'de yüzde 92,15, Darlık'ta yüzde 86,35, Elmalı'da yüzde 88,46, Pabuçdere'de yüzde 73,51 ve Kazandere'de yüzde 74,52 olarak kaydedildi.

Melen ve Yeşilçay'dan bu yıl 189,32 milyon metreküp su alındı. İçme suyu arıtma tesislerinden bu yıl kente verilen su miktarı ise 310 milyon 96 bin metreküp olarak hesaplandı.

İstanbul'un günlük su tüketimi ne kadar?

Bu yılın ilk 4 ayında barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 248,89 kilogram oldu. Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 706,18 milyon metreküp olarak kaydedildi. İstanbul'da günlük su tüketimi, dün itibarıyla 3 milyon 92 bin metreküp olarak ölçüldü.

Son 10 yılın doluluk oranları

İSKİ istatistiklerine göre, 15 Nisan tarihli baraj doluluk oranları 2014'te yüzde 32,95, 2015'te yüzde 97,32, 2016'da yüzde 86,69, 2017'de yüzde 87,38, 2018'de yüzde 91,21, 2019'da yüzde 92,93, 2020'de yüzde 70,07, 2021'de yüzde 80,48, 2022'de yüzde 87,91, 2023'te yüzde 45,18 iken, bugünkü oran yüzde 81,29 olarak kayıtlara geçti.

Su seviyesi neden yüksek?

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, İstanbul'un barajlarının doluluk oranının arzu edilen seviyede olmadığını söyledi.

Oranların geçen yıla göre yüksek olmasını sevindirici bir durum olarak niteleyen Toros, "İstanbul barajlarındaki doluluk oranı uzun zamandır yüzde 80 civarında seyrediyor. Sonbaharda yağmur yağdığı zaman yağmur suyunun birçoğu buharlaşır, birçoğu da akıp gider ama ilkbaharda genellikle sağanak şeklindeki hafif yağışlar olduğu zaman bu yağış toprak tarafından emilir. Yer altındaki su, bilhassa nisan ve mayıs aylarında barajı beslemeye devam eder. Onun için barajlardaki doluluk seviyesi dikkat ederseniz hep yüzde 80 civarında seyrediyor." dedi.

'Yaz aylarında su iyi kullanılmalı'

Prof. Dr. Toros, şu anda biriktirilen suyun yazın haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında çok iyi şekilde kullanılması gerektiğine dikkati çekerek, "Bir sonraki yıl veya 2024 yılının eylül, ekim, kasım ve aralık ayları geldiği zaman susuzluk çekmeyelim. 'Acaba İstanbul'un suyu bitecek mi, bitmeyecek mi?' diye böyle bir yapıya girmememiz için nisan ayına kadar barajdaki doluluk oranı bizim geleceğe bakmamız anlamında son derece anlam ifade ediyor. Dolayısıyla şu an için barajlardaki doluluk oranı idare edecek seviyede diyebiliriz." diye konuştu.

Kentte 2013 yılında günlük su tüketiminin ortalama 2,5 milyon, 2023 yılında ise ortalama 3 milyon metreküpü geçtiğini aktaran Toros, su tüketimi artışının bu şekilde devam etmesi durumunda barajların yüzde 100 dolu olması durumunda bile suyun yetersiz hale geleceğini kaydetti.