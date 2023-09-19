İstanbul'un barajlarındaki doluluk dokuz yılın en düşüğü

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl mayıs ayında yüzde 48,58'e kadar ulaşan barajlardaki doluluk oranı bugün yüzde 24,97 olarak hesaplandı. Böylece kent ortalamasında son 9 yılın aynı dönemine göre barajlardaki en düşük seviyeye gelindi.

Büyükçekmece Gölü'nde ise yüzde 4,83'e düşen doluluk oranı son 10 yılın en düşük verisi olarak kayıtlara geçti.

Barajlardaki son durum

Kente su sağlayan barajların doluluk oranları bugün Alibey'de yüzde 17,4, Terkos'ta yüzde 12,12, Elmalı'da yüzde 16,35, Darlık'ta yüzde 38,6, Ömerli'de yüzde 54,68, Büyükçekmece'de yüzde 4,83, Sazlıdere'de yüzde 9,88, Istrancalar'da yüzde 17,77, Kazandere'de yüzde 4,8, Pabuçdere'de ise yüzde 2,81 olarak ölçüldü.

Azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip kentteki baraj ve göletlerde su miktarı ise 216 milyon 93 bin metreküp seviyesinde kaldı.

Barajlar dışında kente su sağlayan Melen ve Yeşilçay'dan bu yıl 558 milyon metreküp su alınırken içme suyu arıtma tesislerinden İstanbul'a verilen su miktarı ise 798 milyon metreküp oldu.

Son dokuz yılın en düşüğü

İSKİ istatistiklerine göre, 19 Eylül tarihli baraj doluluk oranları 2015'te yüzde 63,97, 2016'da yüzde 47,27, 2017'de yüzde 56,94, 2018'de yüzde 57,69, 2019'da yüzde 52,39, 2020'de yüzde 40,8, 2021'de yüzde 53,35, 2022'de yüzde 51,85 iken bugünkü oran ise yüzde 24,97 olarak ölçüldü.