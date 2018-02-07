İstanbul'un iki ilçesinde su kesintisi
İstanbul'un Üsküdar ve Beykoz ilçelerinin bazı mahallerine 12 saat su verilemeyecek.
Üsküdar ve Beykoz'un bazı bölgelerine bugün ve yarın belirli saatler aralığında su verilemeyecek.
İSKİ'den yapılan açıklamada, "Salacak - Kuzguncuk arasında yeni döşenen isale hattının mevcut sisteme bağlantısı yapılacağından; 7 Şubat 2018 Çarşamba günü 22.00 ile 8 Şubat 2018 Perşembe günü 10.00 saatleri arasında 12 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecek" denildi.
Su alamayacak bölgeler şöyle;
Üsküdar: Aziz Mahmut Hüdayi, Beylerbeyi, Çengelköy, Kandilli, Kuleli, Kuzguncuk, Küçüksu, Küplüce, Salacak, Selimiye, Sultantepe ve Valide-i Atik Mahalleleri.
Beykoz: Göztepe Mahallesi ile Göksu Mahallesi'nin bir kısmı.
Kaynak: DHA