İstanbul’un mart ayı gündemi belli oldu

Katılımcılara Mart ayında evde en çok ne konuşulduğu soruldu. Katılımcıların %40’ı Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin, %35,2’si ekonomik sorunların, %12,8’i ise 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminin konuşulduğunu ifade etti.

Deprem gündemi, seçim gündeminden önce geldi

Katılımcıların %56,4’ü Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin Türkiye’nin gündemi olduğunu ifade etti. İkinci sırada ise %21,3 ile 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimi ve üçüncü sırada %16,2 ile ekonomik sorunlar yer aldı.

Katılımcıların %35,5’ü olası İstanbul depreminin Mart ayında İstanbul’un gündemi olduğunu belirtti.

Katılımcıların %32,7’si kredi kartı borcunun asgarisini ödeyebiliyor

Kredi kartı kullananların %49,5’i aylık kredi kartı borcunun tamamını, %32,7’si ise borçlarının asgari tutarını ödeyebildiğini belirtti. %6,8’i asgari tutar ile borcun tamamı arasında bir miktarda, %5,1’i asgariden az miktarda ödeme yapabildiğini belirtirken, %5,9’u ise kredi kartı borcunu hiç ödeyemediğini ifade etti.

Katılımcıların %36,7’si geçinemediğini belirtti

Mart ayında katılımcıların %22,2’si bazı ödemeleri yapamadığını ve borca girdiğini, %14,4’ü aslında pek geçinemediğini, %44,1’i kıt kanaat geçinebildiğini, %19,2’si ise geçinebildiğini ve kenara da para koyabildiğini belirtti.

İstanbullular yaşamlarından memnun değil

Katılımcılara Mart ayındaki duygu halleri soruldu ve 10 üzerinden değerlendirmeleri istendi. İstanbulluların ortalama stres seviyesi 7,3 olarak ölçülürken kaygı seviyesi 6,9 olarak ölçüldü.

Katılımcıların 10 üzerinden değerlendirmeleri istenen Mart ayındaki yaşam memnuniyeti seviyesi 5 olarak belirlenirken mutluluk seviyesi 4,7 olarak ölçüldü.

Yaşam memnuniyeti düşük gördüğünü belirten katılımcıların %63,9’u ekonomik sorunlar ve %21,8’i ise deprem sebebiyle yaşam memnuniyetinin düştüğünü belirtti.