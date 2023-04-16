İstanbul'un ne kadar suyu kaldı?

İstanbul'daki son yağışlarda toplanan suyun kentin yalnızca 15 günlük ihtiyacını karşılayabileceği bildirildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) 14 günlük verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı yaklaşık yüzde 4.5 artarak yüzde 44.38 seviyesine ulaştı.

Son bir haftada su seviyesindeki artış yüzde 3,56, son iki haftada da yüzde 4,92 olarak hesaplandı.

Milliyet'ten Gülden Çoktan'a konuşan İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Solmaz, şunları söyledi: Son 10 günlük sürede biz toplamda baraj rezervlerimizde 40 milyon metreküplük bir artış oldu. Bu 40 milyonluk bir artışın yanında şehre günlük 3 milyon su verdiğimiz için onu da düşündüğünüz zaman 10 günlük sürede bize yaklaşık 70 milyon metreküp gibi su gelmiş oldu barajlarımıza. Buna bizim Melen’den transfer ettiğimiz sular da dahil.

'15 günlük ihtiyacı karşılar'

Artı olarak baktığımız 40 milyonluk su bizim 15 günlük su ihtiyacımızı karşılar. Bizi 15 gün daha ötelemiş olur. Zaten İstanbul’da su yönetimi, bir döngüdür. Dolayısıyla bizim bu sene tehlikeli bulduğumuz durum özellikle Terkos ve Istrancalar’a çok az su almıştı. Bu son yağışlar özellikle Istranca ve Terkos’lara nispeten diğer bölgelere göre daha fazla yağdığı için sistemi dengeledi diyebiliriz. Ama yine de 2014 yılı hariç son 20 yılın en düşük seviyelerindeyiz."

Barajlarda son durum ne?

Barajların doluluk oranları Alibey’de yüzde 19,16, Büyükçekmece’de yüzde 31,95, Darlık’ta yüzde 58,22, Elmalı’da yüzde 46,3, Istrancalar’da yüzde 47,91, Kazandere’de yüzde 13,21, Ömerli’de yüzde 69,68, Pabuçdere’de yüzde 10,66, Sazlıdere’de yüzde 32,77, Terkos’ta ise yüzde 36,81 olarak kaydedildi.