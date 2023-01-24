İşte borç yapılandırma paketi! Erdoğan ayrıntıları açıkladı: Hangi borçlar yapılandırılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaklaşık 3 saat süren Kabine toplantısının ardından kamu borçlarına yapılandırma kararlarını açıkladı.

Borçların cezaları kaldırılıyor

“Kurumlarımızın kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifini hazırlıyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Borçların cezalarını kaldırıyoruz. Tüm bu borçları taksitle ödeme imkanı getiriyoruz. 2 bin lirayı aşmayan icralık borçları tasfiye edecek düzenlemeyi yapmıştık. Aynı uygulamayı vergi dairelerimiz için hayata geçiriyoruz. 31 Aralık 2022 tarihinden önceye ait 2 bin lirayı aşmayan borçların cezalarının tahsilinden vazgeçiyoruz. (Yükseköğrenim kredisi) Endeks dışındaki borcun da yeniden yapılandırılarak taksitle ödenmesini mümkün hale getiriyoruz” dedi.

10 bin ehliyet sahiplerine iade edilecek

Ehliyet affı getireceklerini de açıklayan Erdoğan, “Sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz. Yaklaşık 2,5 milyon sürücünün ceza puanı silinecek ve bu sebeple geri alınan 10 bine yakın ehliyetin iadesi sağlanacak” diye konuştu.

Tüm bu borçlara belirli oranla güncelleme ve taksit imkanı getirdiklerini de kaydeden Erdoğan, “Davalı vergi ve prim dosyaları da bu kapsamda olacak” ifadelerini kullandı.

Seçim için tarih verdi: Hayırlı olsun

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin normal tarihi olan 18 Haziran’ı hem Kurban Bayramı arifesi ve hac dönemine hem üniversiteye hazırlanan gençlerin sınav takvimine hem de ilk ve ortaöğretim okullarının tatiline denk gelmesi sebebiyle güncelleme ihtiyacı duyduklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimler için en uygun tarihin 14 Mayıs olduğunu açıkladı.

Erdoğan, “Siyaset kurumu olarak milletin taleplerini karşılamanın yanı sıra millî iradenin en yüksek katılımla, en ideal şartlarda tecellisini sağlamakla sorumluyuz. Bu anlayışla yaptığımız değerlendirmeler sonucunda 14 Mayıs 2023’ün seçim için en uygun tarih olduğunu düşünüyoruz. Bu tarih güncellemesini anayasamıza göre beşte üç çoğunlukla Meclisimiz yaparsa memnuniyet duyarız. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünün sevinci ve coşkusuyla bütünleşen 2023 seçimlerinin tarihinde yapmayı planladığımız güncellemenin, milletimize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Çoğunluk sağlanamazsa kararı biz alacağız

“Mecliste gereken çoğunluğun sağlanamaması halinde Cumhurbaşkanı olarak biz, seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılabilmesini temin edecek bir takvimle kararımızı alıp süreci başlatacağız” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Siyasetimiz geçmişle mukayese edilemeyecek bir olgunluk seviyesine ulaştı. Güvenliğimiz, istikrarımıza destek olacak seviyeye yükseldi. Ekonomimiz, dünyanın takdirini kazanan bir yere geldi. Altyapımız vizyonlarımızı destekleyecek yaygınlığa ve etkinliğe kavuştu. Diplomasimiz büyük bir saygınlığa sahip oldu” açıklamasını yaptI.