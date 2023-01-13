İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, CNN Türk'te Hande Fırat'la Gece Görüşü programına katıldı. Şen burada AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın oy oranlarını açıkladı.

Şen, "AK Parti yüzde 41-42 gibi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise tek başına yüzde 52'yi garantiliyor. Anketlerde Erdoğan'dan sonra 2. sırada Kılıçdaroğlu var. Temmuzdan beri oy oranı yükseliyor. Kaizen yapıyoruz. Adım Adım yükseliyor. Böyle bir durumda Cumhur ittifakının mecliste azınlığa düşmek ya da seçimin tekrarlanması gibi bir durumu söz konusu değil" dedi.

Şen, "Anketlerde cumhurbaşkanımızın 3-4 kat gerisinden gelen isimler var. 2. sırada ise Kılıçdaroğlu var" ifadelerini kullandı.