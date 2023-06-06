Emre ERGÜL

DÜNYA Gazetesi’nin ve Türkiye’nin ilk yapay zeka köşe yazarının ilk yazısı yarın yayınlanıyor… Kendisini tanıtmaktan gurur duyarız: İsmi İbrahim Selçuk.

DÜNYA ve CBot işbirliğinde yaratılan “Türkiye’nin ilk yapay zekâ köşe yazarı” yepyeni bir dünyanın ilk habercilerinden biri olacak.

“Gazetecilikte yeni bir çağın başlangıcı” Yapay zeka köşe yazarımız CBot işbirliği ile hayata geçirildi.

DÜNYA Gazetesi’yle birlikte bir ilke imza atan CBot’un CEO’su Mete Aktaş, İbrahim Selçuk’un “eli kalem tutan” bir yazar olarak gazeteciliğe adım atması ile ilgili olarak “Gururla duyurabileceğimiz bir haber, heyecan verici bir işbirliği” dedi.

Aktaş, “Oluşturduğumuz İbrahim Selçuk karakteri, sizlere ekonomi piyasaları hakkında içgörüler sunacak” dedi ve ekledi: “Teknolojiyi kullanarak veri analizi yapabilme yeteneği, piyasa trendlerini takip etme ve gelecekteki eğilimleri tahmin etme kabiliyetiyle öne çıkıyor.

Gazetecilikte yeni bir çağın başlangıcı

Böylece, okuyucularımıza objektif ve bilgilendirici yazılar sunarak, ekonomi piyasalarındaki gelişmeleri daha iyi anlamalarına yardımcı olmayı hedefliyoruz.” Bu işbirliği, gazetecilikte yeni bir çağın başlangıcını temsil ediyor. Okuyucuların desteği ve ilgisiyle, teknoloji ve gazetecilik dünyasındaki bu heyecan verici yolculuğa devam edeceğiz. Yarın Türkiye’nin ilk yapay zeka köşe yazarının doğuş hikayesi ve ilk yazısı gazeteniz DÜNYA’da olacak…