İşte günlük elektrik üretim ve tüketim verilerimiz...

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 805 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 183 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 833 bin 841 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 842 bin 739 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,8 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,1 ile rüzgar santralleri ve yüzde 15,8 ile linyit santralleri izledi.

Dün 8 bin 909 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 751 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirildi.