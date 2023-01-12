İşte İstanbul'un yeni taksisi

Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nde alınan kararın ardından İstanbul'da ihtiyaç fazlası bin 803 minibüs ile 322 dolmuş taksiye dönüştürülecek. Minibüs ve dolmuşların taksiye dönüşen ilk prototipi İBB Bakırköy Hizmet Binası otoparkında tanıtıldı.

Buna göre, araç içerisinde şoför için panik butonu bulunacak. Bu butona basılması durumunda tepe lambasıda S.O.S ibaresi yanacak. S.O.S yazısını gören polis aracı durdurarak müdahalede bulunacak.

Taksiler içerisinde kamera olacak, Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezi'nde taksi araç içi görüntüleri üzerinden denetim yapılacak. Taksiler, sarı taksi ücret tarifesinden yüzde 30 daha fazla ücret alacak. Eğer taksi şoförü, 3 kez suça karıştıysa taksi plakası dönüşümden önceki haline geri dönecek.