İşte MHP'nin seçim vaatleri

26 Mayıs 2018

AK Parti ve CHP'nin ardından MHP'nin de seçim beyannamesi MHP Genel Devlet Bahçeli tarafından açıklandı. Toplantıda milletvekili adayları da tanıtıldı.

MHP Lideri seçim vaatlerini sıralamadan önce neden Cumhur İttifakı'na katıldığını gerekçeleri ile birlikte anlattı.

Konuşmasında son zamanlarda dövizde yaşanan hareketlilikle ilgili değerlendirmede bulunan Bahçeli, "Namussuzlar döviz kurunu yükselterek ambargo koymaya çalışıyorlar. İç ve dış düşmanlar karşımızdadır. Döviz kurunun tırmanmasından memnuniyet duyan, kurun yükselmesini kullanmak isteyen kim varsa alayı vatan hainidir. Türkiye Cumhuriyeti dövizle kurulmadı dövizle yıkılmaz. Yıkmaya da kimsenin gücü yetmez. Bunlarınki millet değil zillet ittifakıdır. Ne ara görüştünüz, anlaştınız. İYİ Parti de dahil alayı Demirtaş'ın affını istiyor. Pişmanlık yaşayan, hatasını anlayan, samimi şekilde özeleştiri yapan her kardeşimle kucaklaşmaya hazırım. Biz cezaevindeki ülküdaşlarımızla birlikte kader mahkumları için af istediğimizde sırtı kabarmış kediye dönüyorlar. Onlar Pensilvnaya'nın Kandil'in peşinden koşuyor. Cumhur İttifakı Türkiye'nin kurtuluş ümididir. Erdoğan'ın görevini sürdürmesi millet ve menfaatleri bakımından aciliyettir. Sayın Erdoğan'ın yeni sistemin ruhu açısından görevine devamı gerekiyordu. MHP olarak adayımızın yüksek destek bir oyla seçileceğine inanıyoruz. TBMM'de çok güçlü bir MHP grubunun sesi şimdiden duyuluyor" dedi.

Bahçeli seçim vaatlerini sıraladı

- Ülkemize yönelik toplu göçlerin kaynağında çözülmesi yönündeki politikalar aynen sürdürülecek.

- Teröristler, çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri hariç olmak üzere kader kurbanlarına af çıkarılması.

- Vatandaşların kredi ve kredi kartı borçlarından kurtulması. Ekonomide yapısal reformların hızla gerçekleşmesi.

- AVM ve zincir marketlere yönelik tedbirler alınması. Çiftçilerin mazot üzerindeki vergilerin kaldırılması.

- İşsiz her aileden bir kişiye asgari ücretin yarısı kadar destek verilmesi.

- Gençlerimizin iş bulana kadar ailelerinin sağlık sigortasından yararlanması.

- Ön lisans mezunlarına lisans tamamlama imkanı sağlanması. Üniversiteye giriş sınavının kaldırılması.

- Askerlik hizmetinin emekliliğe sayılması.

- Emeklikte yaşa takılan kardeşlerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi.

- Kadına ve çocuğa karşı suçlarda cezaların ağırlaştırılması.

- Asgari ücretten vergi alınmaması.

- Ücretlilerin asgari ücret kadar gelirinin vergi dışı bırakılması.

- Öğretmenlerinin ek göstergesinin 3600'e çıkarılması.

- Sağlık çalışanlarına yıpranma payı verilmesi.

- Kahraman uzman çavuşlarımızın tümünün kadroya alınması. ,

- Şehit yetimlerinin tamamına iş hakkı verilmesi.

Katılımcılara seçim müzikleri dinletildi

Ankara Spor Salonu'nundaki toplantıya katılan partililer Genel Başkan Devlet Bahçeli'yi coşkuyla karşıladı. Bahçeli de salonu dolaşarak partilileri selamladı. Bu sırada salonda, MHP'nin seçim çalışması kapsamında hazırlanan "Cumhur İttifakı" şarkısı dinletildi.

Devlet Bahçeli, yerine geçtikten sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı'nın okunması sırasında bazı partililerin bozkurt işareti yaptığı görüldü.

Bahçeli salona gelmeden önce Turgay Başyayla, MHP için hazırladığı seçim şarkısını söyledi. Şarkı sırasında sahnedeki dev ekranlara Bahçeli'nin görüntüleri yansıtıldı.

Daha sonra Orta Asya'dan Çanakkale'ye, Kurtuluş Savaşı'na kadar Türk tarihinin dönüm noktalarını anlatan gösteri sahnelendi. Gösterinin bir bölümünde şarkılarıyla Turgay Başyayla da yer aldı. Alparslan Türkeş'in fotoğrafının ekrana yansıtılması salondan büyük alkış aldı.

Bahçeli, partisinin seçim beyannamesini açıklamasının ardından MHP'nin milletvekili adaylarını tanıtacak.

CHP'nin seçim beyannamesi açıklandı

Beyannamede hangi noktaların üzerinde duruldu?

Partinin iki bölümden oluşan beyannamesinin ilk bölümünde 15 Temmuz darbe girişiminin ardından halk oylamasına giden süreç ve bu çerçevede cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin gerekçeleri ve neler getirdiği ile Cumhur İttifakı'nın hedefleri yer alacak.

Kader mahkumlarına af

MHP'nin seçim beyannamesinin ikinci bölümünde ise ekonomiden sağlığa, eğitimden af konusuna kadar vaadlerde bulunuluyor.

Beyannamede, emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetlerinin giderilmesi, vatandaşın kredi ve kredi kartı borcunun yapılandırılması ve kader mahkumlarına af dikkat çekiyor.

Eğitim alanında da sınava ihtiyaç kalmayacak bir sistem hedefi çerçevesinde sınavsız üniversite ile sağlık çalışanlarına yıpranma hakkı vaadi yer alıyor.

Beyannamede, ekonomide ihtiyaç duyulan yapısal reformların hızla hayata geçirileceği ve bu kapsamda vergi kanunlarının da sadeleştirileceği vaadinde de bulunuluyor.

"Hilale yıldız ol"

Bu arada MHP, seçim kampanyasında kullanacağı ve "Cumhur İttifakı" ana ekseninde belirlenen sloganlarının yanında "Hilale yıldız ol" sloganı da kullanılacak.