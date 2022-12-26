İşte Türkiye'nin günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 879 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 28 bin 112 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 766 bin 712 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 787 bin 932 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 30,3 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,1 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 17 ile linyit santralleri izledi.

Dün 9 bin 895 megavatsaat elektrik ihracatı, 31 bin 115 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.