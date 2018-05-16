İstihdam edilen engelli sayısı 150 bini aştı

16 Mayıs 2018

ANKARA(DÜNYA)-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından, “Engelli İstihdamında İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu” düzenlendi. Engelli çalışanları etkileyen iş sağlığı ve güvenliği sorunlarını ortadan kaldırmak amacıyla düzenlenen sempozyumun başkanlığını, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Op. Dr. Orhan Koç yaptı.

Sempozyum kapsamında, engelli istihdam politikaları, engelli istihdamında iş sağlığı ve güvenliğine (İSG) sendikal bakış açısı, sektör görüşleri, İSG mevzuatı ve uygulamalarının yanı sıra, zihinsel, ruhsal, ortopedik, işitme ve görme engelli çalışanlarda İSG sorunları tartışıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu tarafından 2018 yılı Ocak-Nisan döneminde 4 bin 876 engelli birey işe yerleştirildi. Bugün itibariyle kamuda çalışan engelli memur sayısı 55 bin, özel sektörde çalışan engelli işçi sayısı ise 95 bin 149 seviyesinde.

Öte yandan, 2017 yılında bakanlık tarafından IPA tarafından fonlanan “Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Projesi” (DESİP) kapsamında, 23 projeye 23 milyon avro kaynak aktarıldı. Ayrıca, engelli bireylerin istihdamının artırılmasına yönelik 24 proje, 4.5 milyon Avro kaynak ile desteklendi.