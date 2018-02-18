İstinat duvarına çarpan otomobil alev aldı: 5 ölü

18 Şubat 2018

Tokat'ta, bir otomobilin istinat duvarına çarparak alev alması sonucu araçta bulunan 5 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Paray (58) idaresindeki 60 AP 665 plakalı otomobil, Tokat, Niksar karayolu Gökdere köyü mevkisinde istinat duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle alev alan araçtaki sürücü ile eşi Kadriye (47), kızı Damla Paray (18), kızının arkadaşı Evranur Gür (18) ve sürücünün kız kardeşi Selma Yalçın yanarak yaşamını yitirdi.

Kazayı haber alan Tokat Valisi Ömer Toraman, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

"Mesai arkadaşımızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz"

Toraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaza nedeniyle üzgün olduklarını belirterek Valilik çalışanı Ahmet Paray ve ailesinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Vali Toraman, "Tespitlerimize göre Valiliğimizin çalışanlarından idare kurulunda görevli Ahmet Paray. Tek taraflı kaza. Aracın aniden alev alması ve bütün aracın tamamen yanması neticesinde 5 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiş. Üzgünüz. Bir mesai arkadaşımızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz." dedi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan ve İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan cesetler, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Araçtakilerin Erbaa ilçesinden Tokat'a döndükleri öğrenildi.

Kaynak: AA