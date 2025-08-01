İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattı kapatıldı

8 yıldır köprü trafiğini azaltmak için hizmet veren arabalı vapur hattı artık çalışmayacak. Hattın yerine deniz dolmuşları ve otobüs takviyesi devreye girecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları tarafından işletilen hatta hafta içi Sarıyer ile Beykoz arasında günde 46 karşılıklı sefer düzenleniyordu. İBB, hattın kapatılma gerekçesini gelirlerin maliyetleri karşılamaması olarak açıkladı.

Bölge halkından tepki

NTV’nin haberine göre hattın kapatılması bölge sakinlerinin tepkisini çekti. Vatandaşlar, hattın kısa sürede Beykoz’a ulaşım imkanı sunduğunu belirterek karara tepki gösterdi.

Yerine deniz dolmuşları

Arabalı vapur hattının yerine aynı saatlerde deniz dolmuşları sefer yapacak. Çubuklu İskelesi’nde “Park et-Devam et” otopark hizmeti verilecek ve her iki iskeleye ek İETT otobüsleri konulacak.