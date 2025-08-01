İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattı kapatıldı
İstanbul’daki köprü trafiğini azaltmak amacıyla 8 yıldır hizmet veren İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattında seferler sona erdi. Gelir-gider dengesizliği nedeniyle sona eren seferlerin yerine deniz dolmuşları devreye alınacak.
8 yıldır köprü trafiğini azaltmak için hizmet veren arabalı vapur hattı artık çalışmayacak. Hattın yerine deniz dolmuşları ve otobüs takviyesi devreye girecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları tarafından işletilen hatta hafta içi Sarıyer ile Beykoz arasında günde 46 karşılıklı sefer düzenleniyordu. İBB, hattın kapatılma gerekçesini gelirlerin maliyetleri karşılamaması olarak açıkladı.
Bölge halkından tepki
NTV’nin haberine göre hattın kapatılması bölge sakinlerinin tepkisini çekti. Vatandaşlar, hattın kısa sürede Beykoz’a ulaşım imkanı sunduğunu belirterek karara tepki gösterdi.
Yerine deniz dolmuşları
Arabalı vapur hattının yerine aynı saatlerde deniz dolmuşları sefer yapacak. Çubuklu İskelesi’nde “Park et-Devam et” otopark hizmeti verilecek ve her iki iskeleye ek İETT otobüsleri konulacak.