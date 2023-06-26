İsveç ve Türkiye’den Brüksel'de üst düzey toplantı

Stoltenberg Vilnius ziyareti kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu toplantıya dışişleri bakanları, istihbarat teşkilatı başkanları ve ulusal güvenlik danışmanları katılacaklar. Amaç, İsveç'in NATO üyelik sürecini tamamlamada ilerleme kaydetmek" dedi.

İsveç, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından geçen yıl Finlandiya ile birlikte NATO'ya üyelik için başvurmuş, Türkiye ise İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıkmıştı.

Türkiye, itirazını çekmek için İsveç'in PKK mensuplarına ve darbe girişiminden sorumlu tuttuğu Fethullah Gülen cemaatinin mensuplarına karşı net tavır almasını, hakkında arama kararı çıkardığı kişilerin iadesini istemişti. İsveç ise bu talepler karşısında somut adımlar attığını açıklamıştı.

Erdoğan, son olarak İsveç'in NATO üyeliğine karşı olan tutumunu koruduğunu, gelecek ay yapılacak NATO zirvesinde de değişiklik beklenmemesi gerektiğini ifade etmişti.