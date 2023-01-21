İsveçli kadının İstanbul'daki sır ölümü
Kağıthane'de bir otelde kalan İsveç vatandaşı kadın, otelin otopark girişinde ölü bulundu.
Haber Merkezi
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Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi'nde bir otelde kalan Yasmine Mejri, 17 Ocak'ta otel müdürü Volkan U. tarafından otopark girişinde yerde yatarken bulundu.
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Mejri'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Sadabat Polis Merkezi Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Mejri'nin cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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