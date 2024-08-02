İsviçre Uluslararası Hava Yolları, Zürih-Tel Aviv uçuşlarını durdurdu

İsviçre Uluslararası Hava Yolları (Swiss) yetkilileri yaptığı açıklamada, Zürih-Tel Aviv uçuşlarının 8 Ağustos'a kadar askıya alınma gerekçesini, 'mürettebat ve yolcuların güvenliği' olarak açıkladı. 29 Temmuz'da Zürih ile Beyrut arasındaki uçuşların askıya alınma süresi ise 12 Ağustos'a kadar uzatıldı.

Her iki aksamadan dolayı etkilenen yolcular, daha sonraki bir tarihe rezervasyon yaptırabilecek veya geri ödeme talep edebilecek.