İsviçre Uluslararası Hava Yolları, Zürih-Tel Aviv uçuşlarını durdurdu
İsviçre Uluslararası Hava Yolları, Orta Doğu yaşanan son gelişmeler nedeniyle Zürih ile Tel Aviv arasındaki uçuşları karşılıklı durdurdu. Havayolu şirketinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zürih-Tel Aviv arasında uçuşlar, 8 Ağustos'a kadar askıya alındı.
AA
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İsviçre Uluslararası Hava Yolları (Swiss) yetkilileri yaptığı açıklamada, Zürih-Tel Aviv uçuşlarının 8 Ağustos'a kadar askıya alınma gerekçesini, 'mürettebat ve yolcuların güvenliği' olarak açıkladı. 29 Temmuz'da Zürih ile Beyrut arasındaki uçuşların askıya alınma süresi ise 12 Ağustos'a kadar uzatıldı.
Her iki aksamadan dolayı etkilenen yolcular, daha sonraki bir tarihe rezervasyon yaptırabilecek veya geri ödeme talep edebilecek.