İstanbul’da estetik faciası: 24 yaşındaki genç kadın geri dönemedi

İsviçre’de yaşayan 24 yaşındaki Aida Alexander Oliviera, estetik operasyon için geldiği İstanbul’da yaşamını yitirdi. Yağ aldırma ve kalçaya yağ enjeksiyonu işlemleri sonrası fenalaşan genç kadının ölümü “şüpheli” bulunurken, ailesi sorumluların yargı önünde hesap vermesini istiyor.

Sosyal medya ilanıyla doktorla iletişime geçti

NTV'den Osman Terkan'ın haberine göre, Portekiz vatandaşı olan Oliviera’nın, 2024 yılında sosyal medya üzerinden yayımlanan bir ilan aracılığıyla İstanbul’daki bir doktorla iletişime geçtiği öğrenildi. Estetik operasyon için Türkiye’ye gelen genç kadına, Şişli’deki bir muayenehanede yağ aldırma ve kalçaya yağ enjeksiyonu işlemi yapıldı.

Operasyon sonrası hastaneye kaldırıldı, kurtarılamadı

Operasyonun ardından rahatsızlanan Oliviera, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 7 Mart 2024’te hayatını kaybeden genç kadının ölümü ailesini yasa boğdu. Cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Acılı baba 'adalet' çağrısı yaptı

Acılı baba Friatas Riberio, kızının ölümünde ihmal olduğunu savunarak, “Biricik kızımız Aida’yı öldürdüler. Bunu doğrulayan kanıtlar ve belgeler var. Kızımız için adalet istiyoruz. Birileri suçlu ve cezasını çekmeli” ifadelerini kullandı.

İfade sürecinde usulsüzlük iddiası

Oliviera’nın kuzeni, teşhis ve ifade işlemleri için İstanbul’a geldi. Ancak iddiaya göre, ifade sırasında ciddi usulsüzlükler yaşandı. Yeminli tercüman yerine, operasyonu gerçekleştiren doktorun yönlendirdiği bir kişinin tercümanlık yaptığı öne sürüldü.

Ailenin avukatlarından Enes Osman Taşer, “Karakola yeminli olmayan bir tercüman gönderilerek, ifade tutanağına ‘şikayetçi değilim’ ibaresi yazdırılmış. Bu durumu aileye aktardığımızda büyük bir şok yaşadılar” dedi.

Adli Tıp: Doktor kusurlu

Şüpheli ölümle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Adli Tıp Kurumu’nun raporunda, operasyonu gerçekleştiren doktorun kusurlu olduğu belirtildi. Raporda, Aida Oliviera’nın ölüm nedeninin estetik operasyon sonrası damar yırtılmasına bağlı iç kanama ve akciğer damarlarının pıhtı ile tıkanması olduğu kaydedildi.

“İki yıl geçti, yargılama başlamadı”

Ailenin bir diğer avukatı Fatih Bulut, sürecin uzamasına tepki göstererek, “Ölümün üzerinden iki yıl geçti, henüz yargılama başlamadı. Aile hâlâ mahkemede ifade verme imkânı bulamadı. Tek çocuklarını kaybettiler” dedi.

Avukat Taşer ise, sanık doktorun kamu görevlisi olması nedeniyle Sağlık Bakanlığı’ndan izin alınmasının gerektiğini, bu sürecin yaklaşık bir yıl sürdüğünü ve ancak kısa süre önce bir soruşturmacı atandığını ifade etti.

Aile yargılamanın başlamasını bekliyor

Estetik operasyon sonrası hayatını kaybeden genç kadının ailesi, soruşturmanın hızlanmasını ve yargılamanın bir an önce başlamasını talep ediyor. Aile, kızlarının ölümünün cezasız kalmamasını istiyor.