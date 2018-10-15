İtalya, Ankiros 2018’de Türk iş ortaklarını bekliyor

15 Ekim 2018

Demir-Çelik-Döküm sektörlerini tek çatı altında toplayan ve tüm dünyadan ilgi gören Ankiros Fuarı iş ortaklıkları için yepyeni fırsatlar sunuyor. 25-27 Ekim tarihlerinde İstanbul TÜYAP’ta gerçekleştirilecek olan Ankiros 2018 Fuarı’nın önemli katılımcılarından biri de İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı (ITA) organizasyonu ile İtalya’dır. Döküm Sanayii sektörünün önde gelen 8 İtalyan şirketi ile Ülke katılımı gerçekleştirecek olan ITA, İtalyan ve Türk şirketlerle yeni iş ortaklıkları konusunda önemli bir platform oluşturacağına inanıyor.

Döküm, Demir/Çelik, Demir Dışı Metal sektörlerinin önemli global tedarikçileri ile döküm alıcı ve üreticilerini buluşturan Ankiros Fuarı’nda, İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı’nın temsil edeceği 8 İtalyan şirket, aşağıdaki ürün ve hizmetleri konusunda teknik-ticari bilgi paylaşımı yaparak iş ortaklıkları için yoğun temaslarda bulunacak.

Brondolin; Enjeksiyon Tipi Döküm Makineleri Yedek Parçaları Tedarikçisi;

Bühler, Alüminyum/Magnezyum Döküm Makineleri Entegre Sistemleri Üreticisi;

Eurografite, Değerli Metaller Eritme ve Döküm için Özel Alaşımlı Döküm Materyalleri Üreticisi,

Euromac, Metal Delme ve Bükme Makineleri Üreticisi;

FoundEquip, Yaş Kum Dökümhane Makineleri ve Malzemeleri Üreticisi;

FoundryEcocer, Demir Dışı Dökümhane Makineleri ve Malzemeleri Üreticisi;

GNR, Metal Ekipmanlar için Fiziksel/Kimyasal Analiz Cihazları (havacılık, otomobil, petrokimya, eczacılık, nano teknoloji);

Tecnopres, Alüminyum/Magnezyum Entegre Döküm Trim Makineleri Üreticisi.

İtalya bu sektörde Türkiye için önemli bir iş ortağı olmuş, 2017 yılında Türk Metal/Döküm Sanayii için 550 milyon Euro değerinde makine/teçhizat ihraç etmiştir. İtalyan döküm makineleri üreticilerinin güçlü yanları; ileri teknoloji, üretimdeki esneklikleri, Türk üreticisinin taleplerine hızlı adapte olması ve son kullanıcı ile doğrudan teması başarı ile sürdürmesidir.

Metal Sanayii’nin uluslararası ticaret politikalarının stratejik bir ayağını oluşturduğunu, bu nedenle sektöre yönelik verimlilik ve üretim artışı hedefli yatırımların devam etmesi gerektiğini dile getiren İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı (ITA) İstanbul Müdürü Aniello Musella, Türkiye’de Döküm-Çelik sektörlerinin başarılı performansları ve hızlı gelişmelerine paralel olarak İtalya’nın da bu sektörlere özel ilgi gösterdiğini ifade etti.

Türkiye ile İtalya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin son yıllarda hızla gelişmekte olduğunu söyleyen Musella, “İtalya- Almanya, Çin, Rusya ve ABD’den sonra-Türkiye’nin en büyük beşinci ticaret ortağıdır. 2017 yılında Türkiye ile İtalya arasındaki dış ticaret 19.7 milyon USD dolar olmuş ve 2016’nın aynı dönemine göre % 11,1 artış göstermiştir.

İtalya, aynı zamanda Türkiye’deki en büyük yedinci yabancı yatırımcı olarak 124 milyon US dolar doğrudan yatırım hacmine sahiptir. Ayrıca Türkiye’de 2017 Aralık itibariyle Ekonomi Bakanlığından elde edilen verilen dahilinde 1418 İtalyan firması faaliyet göstermektedir.

İki ülke ticaretinde başlıca sektörler makine ve otomotiv ( %40 dış ticareti oluşturmaktadır) gıda makinaları, ambalaj makinaları, ahşap işleme makinaları, kimya sanayi ve medikal cihazlar yanı sıra, tekstil-konfeksiyon, deri, makine imalat, gıda işleme ve kimya sektörleri, madencilik, elektronik, mücevherat, mühendislik, metal işleme, enerji, ulaştırma, savunma sanayi ve turizm’de İtalyan şirketlerinin işbirliğine son derece açıktır.

Metal Döküm sanayii de iki ülke arasında önde gelen sektörler arasında yerini almaktadır. Bu nedenle İtalyan Hükümeti ANKIROS fuarına ITA aracılığıyla katılmaya karar vermiştir. 65 ülkede 79 ofisi ile faaliyet gösteren ITA’da, Türkiye’deki potansiyelin geliştirilmesi için çalışmalarını büyük bir titizlikle yürütmektedir.

İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı

İtalyan Dış̧ Ticaret ve Tanıtım Ajansı -ITA, bağlı olduğu İtalyan Ekonomik Gelişmeler Bakanlığı'nın prensipleri dahilinde İtalyan firmalarının ürün ve faaliyetlerinin uluslararası platformda geliştirmeyi sağlamaktadır. ITA, İtalyan ve yabancı firmalara bilgi, destek ve öneri konusunda yardımcı olmaktadır. Roma Merkezinin yanı sıra ITA dünya genelinde, İtalya Büyükelçiliklerine ve Başkonsolosluklarına bağlı geniş bir ağda faaliyetlerini sürdürmekte, yerel kurumlar ve özel şirketler ile sıkı işbirliğinde bulunmaktadır. Sağladığı çeşitli hizmetlerle İtalyan ve yabancı firmalara yatırım, ticaret ve ortaklık faaliyetlerinde yardımcı olmaktadır. ITA Istanbul, dünyanın 67 ülkesinde toplam 79 ofisin dahil olduğu geniş bir ağın bir parçası olup, Milano'da bir ofisi Roma'da ise merkezi bulunmaktadır.