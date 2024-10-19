İtalyan bakan Türkiye'ye geliyor: Türkiye, Libya ve Somali'de önemli muhatap

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, ABD, Almanya, Fransa, Kanada, İngiltere, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin savunma bakanlarının İtalya'nın Napoli kentindeki toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Crosetto, bugünkü toplantılarının G7'nin, uluslararası güvenlik sorunlarıyla uyumlu bir şekilde mücadele etme iradesini güçlü şekilde teyit etmek için fırsat olduğunu dile getirdi.

Türkiye'ye gelecek

Bir gazetecinin, gelecek hafta İsrail ve Lübnan'a gidip gitmeyeceği sorusuna Crosetto, şu yanıtı verdi: "Kesinlikle Türkiye'de olacağım çünkü Türkiye, Filistin polis güçlerinin eğitimi için Carabinieri (Jandarma) ile faaliyetin oluşturulmasında temel bir aktör haline geliyor. Tam da bu yaklaşım nedeniyle daha önce bahsettiğim gibi tek bir kesimle değil, sahadaki tüm aktörlerle konuşmam gerekiyor.

Türkiye'nin diğer tarafla diyalogu var ben ise İtalya adına çalışan herkesin, özellikle bu tür bir misyonda yer alanların güvenliğini sağlamam gerektiği için sahadaki tüm taraflarla konuşmalıyım. Türkiye ile yapılacak görüşmenin hem Orta Doğu hem de Afrika için esas olduğunu düşünüyorum çünkü Libya ve Somali'de artık önemli bir muhatap olduğunu gözden kaçırmamak gerekiyor. Sonrasında ise benim düşüncem Lübnan ve İsrail'e devam etmekti ama göreceğiz, gelişmeleri göreceğiz."