İTO'dan belge hizmetlerinde yüzde 10 indirim

11 Ekim 2018

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında, 2018 sonuna kadar üyelerine yönelik belge hizmetlerinde yüzde 10 indirim uygulama kararı aldıklarını bildirdi.

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, İTO olarak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na her türlü desteği verdiklerini, eksiksiz olarak bu mücadelede yer aldıklarını belirtti.

Yüksek enflasyonun bir anlamda üretime de, tasarrufa da zarar verdiğine inandıklarını aktaran Avdagiç, şunları kaydetti:

"Hepsinden önemlisi 423 bin üyemize, enflasyonla mücadelede örnek olmamız gerektiğine inanıyoruz. Bunun için de İTO Yönetim Kurulu olarak, 2018 sonuna kadar üyelerimize yönelik belge hizmetlerinde yüzde 10 indirim uygulama kararı aldık. Kararın, bugünkü meclis toplantısında onaylandıktan sonra yürürlüğe girmesini öngörüyoruz. Ticaret sicil harçları ve bedelini kamunun belirlediği bazı diğer hizmet bedelleri hariç olmak üzere, bedeli odamız tarafından belirlenen belge hizmetlerinde indirime geçiyoruz."

Avdagiç, bu indirimle İTO'nun da Enflasyonla Topyekun Mücadele'de fiilen yer alacağını belirterek, "İnanıyorum ki odamızın bu anlamlı indirimi, 423 bin üyemize de örnek olacaktır. Onlar da enflasyonla mücadelede var güçleriyle yerini alacaklardır." ifadelerini kullandı.

"Üzerimize düşeni eksiksiz yerine getireceğiz"

Şekib Avdagiç, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın açıklandığı toplantıda sadece hükümet yetkililerini değil, aynı zamanda iş dünyası mensupları ve meslek örgütleri başta olmak üzere tüm ekonomik paydaşları tam bir kararlılık ve iş birliği içinde gördüğünü kaydetti.

Toplumun topyekun bir mücadele yapamaması nedeniyle 1970'li ve 1980'li yıllarda enflasyonla mücadelede başarılı olunamadığını vurgulayan Avdagiç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şimdi ilk defa, daha canavar haline gelmeden enflasyonu yok etme fırsatı elimize geçti. Geçmişte enflasyondan çok çekmiş bir ülke olarak, bugün enflasyonla mücadelede yekvücut olmamızı çok anlamlı buluyorum. Görüyoruz ki hükümetimiz, firmalarımız, milletimiz topyekun elini taşın altına koymuştur. İstanbul iş dünyası olarak biz de Enflasyonla Topyekun Mücadele seferberliğinde üzerimize düşeni eksiksiz yerine getireceğiz."

Kaynak: AA