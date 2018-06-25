İTSO: Ekonomiye ve yapısal reformlara odaklanalım

25 Haziran 2018

BURSA

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin ardından yazılı bir açıklama ile sonuçları değerlendirdi. Türkiye’de karar alma süreçlerinin hızlanacağı, güven ve istikrar ortamının daha sağlam tesis edileceği bir döneme heyecanlı bir başlangıç yapılacağını ifade eden Başkan Uğurdağ, “Bugün adım attığımız yeni sistem ile bakanlıklar arasındaki koordinasyon artacak ve kamu verimliliği üst seviyelere yükselecek. Yeni sisteminin sağladığı istikrar ve güven ile yatırımlar hızlanacak. Böylece hem üretim, hem istihdam hem de ihracatımız artacak. İş dünyası olarak ülkemizin 2023 hedeflerine daha emin adımlarla yürüyeceğiz” dedi. Herkesin yeniden ekonomiye ve yapısal reformlara odaklanması gerektiğine vurgu yapan Yavuz Uğurdağ, “Küresel rekabetin giderek arttığı günümüz koşullarında, üretim ve ihracat maliyetlerinin azaltılması, reel sektörün üzerindeki yüklerin indirilmesi, girdi maliyetlerinin makul seviyelere çekilmesi öncelikli hedeflerimiz olmalıdır. Milletimizin daha zengin ve müreffeh olmasının yolu huzur ve istikrardan geçer. Çünkü huzur ticareti, ticaret zenginliği getirir. Bunun için artık hepimizin günlük çalkantılardan sıyrılıp işine odaklanması lazım. Yatırımların artarak devam edebilmesi için küresel koşulların zorlaştığı ve rekabetin arttığı bu günlerde, yatırımcıların sorunlarının öncelikli olarak ele alınması en büyük temennimizdir” diye konuştu.