İttifak için ilk görüşme bugün
AK Parti ile MHP arasında oluşturulan İttifak Komisyonu ilk toplantısını yapacak.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli arasında Beştepe'de yapılan görüşmede ittifak için komisyon oluşturulması kararı verilmişti.
AK Parti'den TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, MHP'den Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun ittifak görüşmelerini yürüteceği açıklandı.
AK Parti ve MHP arasındaki İttifak Komisyonu'nun ilk toplantısı bugün saat 15.30'da Meclis'te yapılacak.