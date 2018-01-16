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İttifak komisyonu perşembe günü toplanıyor

AK Parti ile MHP ittifak komisyonunun ilk toplantısı perşembe günü saat 15.30’da Meclis'te yapılacak.

İttifak komisyonu perşembe günü toplanıyor
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AK Parti ve MHP ittifak komisyonu görüşmelerinin ilki perşembe günü gerçekleştirilecek.

AK Parti ve MHP ittifak komisyonunun ilk toplantısı perşembe günü 15.30'da Meclis'te yapılacak.

Toplantıya, AK Parti'den TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, MHP'den Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu katılacak.

mhp ak parti

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