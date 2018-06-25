İttifak muhalefete yaradı

25 Haziran 2018

MHP, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde açılan sandıkların yüzde 98'ine göre toplam oyların yüzde 11,16'sını alarak 49 milletvekili kazandı.

Seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre, 5 milyon 487 bin 195 seçmenin oyunu alan MHP, 1 Kasım 2015 seçimlerinde (yüzde 11,9) yakın oy oranını elde etti. 1 Kasım'da 40 milletvekiline sahip olan ama partiden istifalarla 26. Dönemin sonunda Meclis'te 35 sandalyeyle temsil edilen MHP'nin milletvekili sayısı yapılan seçimlerin ardından 49'a yükseldi. 5 kadın, MHP listelerinden milletvekili olarak TBMM'ye girdi.

12 yeni ilde vekil çıkardı

MHP, milletvekili sayılarını Ankara'da 4'ten 5'e, Gaziantep'te 1'den 2'ye, Hatay'da 1'den 2'ye, Kayseri'de 1'den 2'ye, Konya'da 1'den 2'ye yükseltirken, 1 Kasım'da milletvekili çıkaramadığı Düzce, Eskişehir, Iğdır, Kırıkkale, Kütahya, Malatya, Ordu, Şanlıurfa, Sivas, Tokat, Yozgat ve Aksaray'da ise birer milletvekili kazandı.

Partinin Adana'da milletvekili sayısı 3'ten 2'ye, Antalya'da 2'den 1'e, Mersin'de 2'den 1'e, Osmaniye'de 2'den 1'e düştü.

MHP, İstanbul, İzmir, Bursa, Afyonkarahisar, Aydın, Erzurum, Kahramanmaraş, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Samsun'da milletvekili sayısını korurken, şu illerde milletvekili çıkaramadı:

"Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bartın, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kilis, Kırklareli, Kırşehir, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Rize, Siirt, Sinop, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Zonguldak, Balıkesir, Denizli, Isparta, Muğla."

Emin Haluk Ayhan seçilemedi

Partinin Başkanlık Divanı'nda yer alan 15 isimden Emin Haluk Ayhan ve Fatih Çetinkaya dışındakiler milletvekili seçildi.

MHP'nin içerisinde olduğu Cumhur İttifakı'nın yüzde 53,58, ittifakın ortak cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise yüzde 52,51 oy alması üzerine ittifakın amacına ulaştığı yorumları yapıldı.

Kaynak: AA