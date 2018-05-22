İTÜ'de yangın paniği

22 Mayıs 2018

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) yerleşkesi içindeki cami inşaatında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İTÜ Ayazağa yerleşkesi içerisindeki cami inşaatının çatı kısmında bulunan izolasyon malzemeleri, çalışma sırasında tutuştu.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Müdahale sırasında merdivenden düşen bir itfaiye eri ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hasara neden olan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA