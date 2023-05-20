İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den seçim sonrası ilk açıklama

14 Mayıs seçimleri sonrası Millet İttifakı’nın ortağı ve İYİ Parti lideri Meral Akşener'den merakla beklenen açıklama geldi.

Akşener İYİ Parti Genel Merkezinde basın açıklamasında bulunuyor.

Akşener "Bir seçim geçirdik, hem Meclis hem Cumhurbaşkanı seçimi şeklinde. Bu seçimde biz 14 Mayıs'a kadar ben ve arkadaşlarım 45 miting yaptık, 54 noktada çalışma yaptım. Bütün il ve ilçelerde arkadaşlarımız çalıştı" dedi.

Bu seçim 0-0 ile başlayan ve bir referandum

YSK tarafından kesinleşen sonuçları açıklayan Akşener, "12 milyon potansiyel seçmenimiz var. Bu seçim 0-0 ile başlayan ve bir referandum haline dönen bir seçim oluyor" ifadelerini kullandı.

"14 Mayıs'tan sonra biz neler yaptık" diyen Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sandık güvenliği başta olmak üzere ikinci tur için görüşmeler gerçekleştirdik. Bir iletişim grubu kuruldu. Arkadaşlarımız burada görevlendirildi. Ben 'kanaat önderi' denilen insanlarımızla görüşmeler gerçekleştirdim.

Sonuna kadar çalışacağız

Partimizin yetkilisi olan arkadaşlarımız benzer çalışmalar yaptı. 81 il teşkilatımız, önceki vekillerimiz ve yeni vekillerimiz saha çalışmasına başladı. Partimizin tüm kurulları sahada olacak. Sayın Kılıçdaroğlu'nun 13'üncü Cumhurbaşkanı seçilmesi için kabiliyetlerimizin sonuna kadar çalışacağız.

İstanbul'a gidiyorum programım yarın başlıyor

Ben de tercihini Sayın Erdoğan'dan yana kullanan ya da hiçbir adayı tercih etmeyen adayımızla görüşeceğim. İstanbul'da yoğun saha çalışması programı olacak. Bugün İstanbul'a gidiyorum, programım yarın başlıyor.

Kapı zili çalmak üzere mikro bazda çalışma yapacağım

Kapı zili çalmak üzere mikro bazda çalışma yapacağım. Meclis’in Cumhur İttifakı tarafından alınmış olması, Millet İttifakı’nın mutlaka kazanmasının zorunlu olduğu seçim oldu. Meclis Cumhur İttifakı’nın olabilir ama Sayın Kılıçdaorğlu Cumhurbaşkanı olmalı ki en azından sistemin denge ve denetleme mekanizması oluşabilsin.

Ya kadınlara tecavüz edenlerden yana olacaksınız, ya da...

Sayın Erdoğan’a oy vermemiş kardeşlerim, tercihini sayın Kılıçdaroğlu’ndan yana kullanmamış kardeşlerim; akrabalarınızı, arkadaşlarınızı ikna edip Sayın Kılıçdaroğlu’na oy vermeye ikna edeceksiniz. Ya kadınlara tecavüz edenlerden yana olanlara oy vereceksiniz, ya da kadınları koruyanlara oy vereceksiniz.

Varlığım Türk Varlığına Armağan Olsun diyenleri seçeceksiniz

Ya Ne Mutlu Türkün Diyene diyenlerden rahatsızları seçeceksiniz, ya da Varlığım Türk Varlığına Armağan Olsun diyenleri seçeceksiniz.

Ya mafyadan rant alanları seçeceksiniz, ya da gücünü hukuktan alanları seçeceksiniz.