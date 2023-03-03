İYİ Parti Genel İdare Kurulu 13.30'da toplanacak

İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) 13.30'da Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında toplanacak.

Partiden yapılan açıklamaya göre Akşener, toplantının ardından açıklama yapacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanı adayının görüşüldüğü altılı masa toplantısının ardından milletvekilleri ve başkanlık divanı üyeleriyle gece geç saatlere kadar toplantı gerçekleştirmişti.

Akşener, partinin ek binasında gerçekleşen ve yaklaşık 5 saat süren toplantının ardından gazetecilere herhangi bir açıklama yapmamıştı.

Milletvekilleri ve bazı Başkanlık Divanı üyeleri ise toplantıya ilişkin sorulara, "Genel İdare Kurulu toplantısını bekleyin", "Her şey iyi olacak" ve "Türkiye iyi olacak" yanıtını vermişti.