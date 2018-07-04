Aytun Çıray, genel idare kurulu üyeleri ve milletvekillerinin katılımıyla yapılacak iki günlük istişare toplantısında partinin bundan sonra izleyeceği yol haritasının şekilleneceğini söyledi.
İYİ Parti: Millet İttifakı sona ermiştir
İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, ''Millet İttifakı''nın seçim sonrasında sona erdiğini açıkladı.
İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray seçimlerden sonra ilk kez toplanan başkanlık divanının ardından değerlendirmelerde bulundu.
''Millet İttifakı''nın seçim hilelerini aşmak için kurulduğunu belirten Çıray, ''Seçimlerin tamamlanması ile birlikte bu ittifaka gerek kalmamıştır" dedi.