İYİ Parti'de bir istifa daha

İYİ Parti'de Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Arslan, kararına gerekçe olarak, İYİ Parti'nin yerel seçimlerde işbirliği yapmayacak olmasına işaret etti.

Seçim ittifakı için yaptığı çalışmaların "kumpas kurmak, operasyon çekmek" şeklinde itham edilmesinden üzüntü duyduğunu belirten Arslan, bağımsız milletvekili olarak görevine devam edeceğini belirtti.