İYİ Parti'de devir teslim töreni gerçekleşti

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda yapılan devir teslim törenine partinin kurucular kurulu ve genel idare kurulu üyeleri ile ilçe başkanları ve diğer üyeler katıldı.

Törende konuşan İYİ Parti Seçim Kampanyasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu, Coşkun'a hayırlı olsun dileklerini ileterek başarılar diledi.

Çok önemli bir sürece girdiklerini anlatan Kavuncu, şöyle konuştu:

"İnanın konuştuğumuz ve tartıştığımız ne varsa mesele olarak kabul ettiğimiz hiçbir şeyin, şu dört ayda yaşayacaklarımız ve yapmamız gerekenler yanında en ufak bir hükmü yoktur. Hiçbir değeri, kıymeti de yoktur. Eğer biz 2023 seçimlerinde arzu ettiğimiz sonuçları alamazsak kimin ne olduğunun hiçbir ehemmiyeti kalmayacaktır. Vebali de çok büyüktür. Yani incir çekirdeğini doldurmayacak meselelerle dört ayı, enerjiyi heba etmeye kim kalkarsa ben dahil hepimizin iki eli, o kişinin, o kişilerin yakasında olsun. Şu anda kilitlenmemiz gereken tek bir nokta var. O da bu bizim başımıza gelen kötü cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden bir an önce bu ülkeyi kurtarıp, gelecek nesillere iyi bir ülke bırakmak. Bundan daha kıymetli, daha değerli bir çalışma yok. Onun için kenetlenmemiz lazım, kucaklaşmamız lazım. El ele vermemiz lazım."

"Dostlarda kusur aranmaz"

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım da makamların geçici, hizmetlerin kalıcı olduğunu söyleyerek, Buğra Kavuncu'nun yaptığı hizmetlerle bu sözü geçmiş dört yılda ispatladığını dile getirdi.

Teşkilatlarda ufak tefek kusurların her zaman olacağına işaret eden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Fakat teşkilatların mensupları birer dosttur. Yine bizim kültürel kodlarımızda bir söz vardır; Dostlarda kusur aranmaz. Dolayısıyla bu yeni dönemde yapacağımız çalışmalarda mutlaka eksiklerimiz, yanlışlarımız olacaktır. Onun için bizler birer dost olarak hiçbirimiz birbirimizin kusurunu aramadan, kusurunu kapatarak, kongrede söylediğimiz gibi kalp kalbe kol kola yürüyeceğiz. Hepinize en kalbi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Her birimizin faaliyetinin, devletimize, milletimize hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum."

Konuşmaların ardından Kavuncu ve Yıldırım birbirlerine çiçek ve hediye takdim etti. Devir teslim töreni katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.