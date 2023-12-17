İYİ Parti'de istifalar sürüyor: İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan da partiden ayrıldı

İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, X hesabından kendisi dahil altı ismin imzasının bulunduğu bir açıklama paylaştı.

Açıklamada İYİ Parti'nin 2024 yerel seçimlerine kendi adaylarıyla girme kararı aldığı, karara gerekçe olarak da üçüncü seçeneğe ihtiyaç duyulmasının gösterildiği ifade edildi.

Açıklamada, karara saygı duymakla beraber İstanbul ve Ankara’da işbirliğinin devam etmesi yönünde görüş bildirildiği dile getirilerek "Çünkü 2019 yılı yerel seçimlerinde, 25 yılın üzerine İstanbul ve Ankara alınmıştı. Bu hem muhalefet için hem de oy veren halkımız için önemli bir motivasyon olmuştu" dendi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlkeli siyaset, özü sözü bir, olmayı samimi ve açık fikirli olmayı gerektirir. Söylem ve eylemleriniz güven vermiyorsa orada ilkeli siyasetten bahsedemeyiz. 1 yıl öncesine kadar Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiğimiz kişiler için bugün “belediyeleri yönetemezler” demek, ilkeli siyasete yakışmamakta, millete güven vermemektedir.

Biz daima ülkemizin ve milletimizin menfaatlerinin yanında olduk. Ülkemizi tek adama mahkum etmek isteyen sistemin karşısında durduk. Demokrasinin sağlıklı işlemediği, sosyal medya paylaşımlarının bile topluca yapılmaya itildiği bir yerde durmak, kayıpları anayasa değişikliğine kadar gidebilecek bu sürece daha fazla katkı sunmak istemiyoruz.

Bağımsız devam edecekler

Ülkemiz menfaatleri için, Türkiye’nin kalbi İstanbulumuz için ortak bir karar imza atıyor, ‘hür ve müstakil’ olarak İYİ Parti’den istifa ediyoruz. Bize istifa etmekten başka bir yol bırakmayan bu süreci noktaladığımızı ve İBB Meclisinde yolumuza bundan sonra bağımsız olarak devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Açıklamaya Özkan'ın yanı sıra meclis üyeleri Bora Kılıç, Oğuz Saruli, Sinan Gümüş, Uluer Kaya ve Yakup Fındık da imza attı.