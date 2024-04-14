İYİ Parti'de kurultay tartışması büyüyor

İYİ Parti'de 27 Nisan'da olağanüstü kurultay yapılması kararı alındı. Kurultayın ertelenmesi yönünde çabalar olduğu iddialarına, grup başkanvekili ve genel başkan adaylarından Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt geldi. Dervişoğlu, Genel Başkan Meral Akşener'in görevine devam etmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

Sözcü gazetesine konuşan Dervişoğlu kurultay kararının geri alınması mümkün olmadığını açıkladı.

Dervişoğlu, "Genel başkanın böyle kritik bir eşikte partinin başında kalmasını isteyenler var. Milletvekili ve parti yöneticilerimiz bu düşüncelerini genel başkanla paylaşmak istediler. Bu masum kanaat birtakım beyanlarla birleştirilince bir spekülasyon oluşturuldu. Olağanüstü kongrenin geri alınması mümkün olmadığı gibi böyle bir durum ziyadesiyle zararlı olur." değerlendirmesinde bulundu.