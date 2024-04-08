İYİ Parti'de sular durulmuyor: Prof. Dr. Bilge Yılmaz'dan Akşener'e sert sözler

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevinden ayrılan Prof. Dr. Bilge Yılmaz, yerel seçim sonuçlarının netleşmesiyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e istifa çağrısı yapmıştı.

31 Mart akşamı saat 08:56’da X (Twitter) hesabından bir mesaj paylaşan Prof. Dr. Yılmaz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i istifaya davet ederek şu değerlendirmeyi yapmıştı:

* Önümüzdeki genel seçimlerde ülkemizin AK Parti iktidarının kötü ve beceriksiz yönetiminden kurtulması için bugünden çalışmaya başlamalıyız. Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var, kaybedecek vaktimiz yok. Bu yönde yapacağım çalışmalara ağırlık verebilmek için İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevimden istifa ediyorum.

'Partideki kötü gidişatın ana sorumlusu...'

Prof. Dr. Bilge Yılmaz, dün sosyal medyadan yayınladığı bir mesajda da “Partideki kötü gidişin ana sorumlusu istifa edip partiye nefes aldırmadığı için İYİ Parti zayıflamaya devam ediyor” ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Yılmaz, “Peki İYİ Parti olarak bu hezimeti neden yaşadık” diye sorarak şu üç yanıtı verdi:

1) Bizzat parti liderliğinin ortaya attığı şaibeli para ilişkileri ile ilgili tatmin edici süreç işletilmedi, konu açıklığa kavuşturulmadı.

2) Milletvekili listelerinde açıklanamayan, şeffaf olmayan tercihler yapıldı. Liyakatli isimler dışarıda bırakıldı.

3) Partimize verilen desteğin kahir ekseriyetini AK Parti yönetiminden şikayetçi ve rahatsız olanlar oluşturmasına rağmen AK Parti iktidarından daha çok, daha sert ve daha nobran bir dille muhalefet eleştirildi.

Yapılan bütün bu yanlışlar toplumda büyük bir güvensizlik yarattı. Tüm bunları ve milletimizin beklentilerini dikkate alarak hareket etmek zorundayız.