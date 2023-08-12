İYİ Parti'den MHP'nin çağrısına ret: 26 Ağustos işaret edildi

İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Kürşad Zorlu, yazılı açıklamasında, bir süredir partisinin seçim çalışmaları ve olası yol haritasının kamuoyunda geniş biçimde irdelendiğini ve farklı iddiaların da öne çıkarıldığını aktardı.

Önceki gün bir TV programında Milliyetçi Hareket Partisi üzerinden benzer bir gelişme yaşandığını belirten Zorlu, şunları kaydetti:

"Bugün, gün içerisinde kimi yetkililerince kurumsal kimliğimizi hedef alan talihsiz açıklamalar ortaya konulmuştur. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, 24 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşen büyük kongremizde 85 milyon insanımız için siyasette yeni bir zemin, yeni bir yol açma irademizi ortaya koymuş ve en büyük gücümüze yani milletimize kulak vereceğimizi ifade etmiştir. Söz konusu tartışmaya ilişkin olarak partimizin görüşünü açıkça kamuoyuna iletiyor ve güzel ülkemizin temiz kalpli insanlarını, milliyetçilerini, vatanseverlerini, Türkiye sevdalılarını ülke ve millet hayrına İYİ Parti'de buluşmaya davet ediyoruz: 26 Ağustos ruhuyla rotamız net, pusulamız millet."

Bahçeli'nin İYİ Parti'ye çağrısı

MHP Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal medya üzerinden, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir televizyon programına gönderdiği mesajı paylaşmıştı.

Özdemir, Bahçeli'nin 1 Ağustos 2019'da sosyal medya üzerinden bir mesaj yayınladığını ve geçmişte MHP'de yer alıp sonradan İYİ Parti bünyesine geçen isimlere çağrıda bulunduğunu hatırlatmıştı.

Özdemir, Bahçeli'nin, İYİ Parti'ye "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" şeklinde yeni bir çağrı ilettiğini aktarmıştı.